Литовское правительство и администрация Еврокомиссии пришли к соглашению о правилах транзита российских грузов в Калининград.

Днём 27 июня главный советник литовского президента Кестутис Будрис сообщил, что Вильнюс и Европейская комиссия официально определили принципы транзита российских товарных грузов в Калининградскую область.

По словам Будриса, Литва и администрация ЕК договорились плотно координировать положения в вопросе транзита российских грузов в Калининград на основе решения Вильнюса запретить провоз товаров в данный регион России.

Примечательно, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал подобное решение Литвы и Еврокомиссии прогнозируемым, заверив, что в Москве заранее знали о подобном исходе.