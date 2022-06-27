Литва и Еврокомиссия утвердили принцип транзита грузов РФ в Калининград
Литовское правительство и администрация Еврокомиссии пришли к соглашению о правилах транзита российских грузов в Калининград.
Днём 27 июня главный советник литовского президента Кестутис Будрис сообщил, что Вильнюс и Европейская комиссия официально определили принципы транзита российских товарных грузов в Калининградскую область.
По словам Будриса, Литва и администрация ЕК договорились плотно координировать положения в вопросе транзита российских грузов в Калининград на основе решения Вильнюса запретить провоз товаров в данный регион России.
Примечательно, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал подобное решение Литвы и Еврокомиссии прогнозируемым, заверив, что в Москве заранее знали о подобном исходе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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