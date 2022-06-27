Bloomberg: решение Путина по газу довело экономику Германии до предела

Газета Bloomberg утверждает, что сокращение прокачки российского газа в Германию существенно ухудшило экономические показатели этой страны.

27 июня американская газета Bloomberg сообщила, что в результате приказа Владимира Путина о сокращении прокачки газа в Германию на 60 процентов немецкая экономика понесла огромные убытки, что отражается на жизни простых немцев.

По данным Bloomberg, в администрации немецкого канцлера Олафа Шольца разрабатываются варианты для спасения Германии от кризиса в сфере энергобезопасности.

Также журналисты Bloomberg утверждают, что ни один из разработанных командой Шольца планов не сможет заполнить немецкие газохранилища к началу отопительного сезона зимой.