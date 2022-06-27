Диана Спенсер: как обычная девочка стала великой принцессой всех времен

Говорят что великими не рождаются, а становятся, но это не про леди Диану. Этой девушке была уготована великая судьба с бешеной популярностью, от которой она и умерла.

Леди Диана Спенсер - самая обсуждаемая персона всех времен. Ее история на слуху у каждого человека. Принцессы нет в живых уже более 20 лет, но ее имя все также вызывает нежность и трепет. Чем же она так брала людские сердца?

Именно леди Диана замыкает тройку самых величайших людей Британии. Ее история началась после того, как она вышла замуж за принца Чарльза. Ее отец был графом, поэтому ее титул был леди.

Юность будущей принцессы прошла обычно. У нее не было сильной тяги к учебе, поэтому школу она так и не окончила. До встречи с принцем Чарльзом она работала няней в детском саду. Свадебную церемонию транслировали на весь мир. Праздник просмотрело 750 млн человек. Отличный показатель для жены принца.

По характеру она настолько отличалась от других членов королевской семьи, что вскоре завоевала любовь всего народа. Она не отличалась сдержанностью, в глазах Дианы всегда читалась любовь и искренность. Она больше других старалась помочь людям.

"Она была лучом света в сером мире", вспоминал в одном интервью ее старший сын Уильям.

Она была эталоном не только для людей, но и для мира моды. Ее наряды до сих пор разбирают по крупицам. А те бренды, которым она отдавала предпочтение становились мега популярными.

Искренность была выражена во всем, без исключения. Даже процесс развода и дикая борьба с депрессией.

Она внесла новый вдох в общении с ВИЧ-больными. Здоровалась с ними без боязни заразиться. Диана умудрялась продавать свои наряды за большие деньги и отдавать их на благотворительность. Также она регулярно посещала различные мероприятия: места боевых действий, а также была на разминированном поле в Анголе.

Больше своего дела она любила своих детей. Гарри и Уильям навсегда запомнят свою мать как лучик солнца, который всегда находил время для них несмотря на большую загруженность.

Можно по праву сказать, что она стала королевой людских сердец. И самое интересное, что она всегда была ярче и интереснее на публике, чем ее муж. Именно это и дало раскол в браке королевской пары. Хотя она безумно любила мужа, и абсолютно не нуждалась ни в каких титулах. Даже развод не помешал ее благотворительной деятельности вплоть до самой смерти.