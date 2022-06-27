Лукашенко распереживался за автобусы МАЗ, которые якобы горят в Санкт-Петербурге

Президент Беларуси потребовал, чтобы все проекты, которые сегодня белорусские предприятия проводят с российскими партнерами, выполнялись «железно».

Президент рассказал, что на встрече с губернатором Санкт-Петербурга на прошлой неделе он спросил «что мы не выполняем» по заключенным контрактам.

«Автобусы около 1000 шуту заказал, сколько поставили, какие проблемы. И он мне все это по полочкам разложил», - рассказал президент о том, как он может узнать о срыве поставок: «Поэтому смотрите, чтобы мы не сорвали ни один проект. Это не благотворительность», - подчеркнул Лукашенко.

Так же президент поинтересовался будучи в Санкт-Петербурге у губернатора Беглова, о судьбе поставленного в Северную столицу автобуса МАЗ, который якобы загорелся.

Министр промышленности подтвердил, что было замыкание электропроводки и сработала система пожаротушения.

«Я распереживался, - отметил президент, - думал, там действительно что-то взорвалось».

Презтидент также отметил, что СМИ умеют подать жареный факт. Из обычного замыкания раздули чуть не целое происшествие.

В целом президент отметил, что российские регионы довольны поставками белорусских электробусов и автобусов на газомоторном топливе.