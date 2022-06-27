Белый дом: США вводят санкции против 500 политиков из РФ за угрозы в адрес Украины
Пресс-служба Белого дома сообщила о введении персональных санкций против порядка пятиста российских чиновников.
В понедельник днём американский Белый дом подготовил новый пресс-релиз о санкционной политике США по отношению к России. В нём был представленный новый санкционный список Вашингтона против Москвы.
"Государство введет визовые ограничения против примерно 500 должностных лиц за угрозу, нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также за подавление инакомыслия в России", - пишется на сайте Белого дома.
Примечательно, что в этот же день Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции против 43-ёх политиков из Канады за действия антироссийской направленности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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