Белый дом: США вводят санкции против 500 политиков из РФ за угрозы в адрес Украины

Пресс-служба Белого дома сообщила о введении персональных санкций против порядка пятиста российских чиновников.

В понедельник днём американский Белый дом подготовил новый пресс-релиз о санкционной политике США по отношению к России. В нём был представленный новый санкционный список Вашингтона против Москвы.

"Государство введет визовые ограничения против примерно 500 должностных лиц за угрозу, нарушение суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины, а также за подавление инакомыслия в России", - пишется на сайте Белого дома.

Примечательно, что в этот же день Министерство иностранных дел России ввело персональные санкции против 43-ёх политиков из Канады за действия антироссийской направленности.