Мировая общественность удивлена невероятной крепостью российского рубля, который даже под мощным давлением со стороны западных санкций демонстрирует стабильный рост по отношению к иностранным валютам.

В последние дни курс доллара к рублю находится в районе 53 рублей за доллар, что является многолетним минимумом. Несмотря на мощные антироссийские санкции, экономика страны хорошо справляется с внешним давлением.

Стремительное укрепление курса рубля стало шоком для тех, кто рассчитывал повергнуть российскую экономику в шоковое состояние. Мировые политики, прежде всего лидеры и высшие государственные чиновники США и Евросоюза, вынуждены признать, что их план по быстрому развалу российской экономики потерпел крах.

Более того — Запад на собственном опыте уже начал ощущать негативные последствия своих антироссийских инициатив. Прежде всего, это выражается в дефиците энергоносителей, росте цен на бензин, а также в стремительно растущей инфляции.

Что касается укрепления рубля, то это обусловлено многими факторами. Во-первых, экономика России оказалась намного крепче, чем это представлялось западным политикам. Во-вторых, давление на валютный рынок значительно снизилось за счет отказа западных компаний вести бизнес в России, что привело к значительному сокращению импорта (не нужно тратить валюту на покупку заграничных товаров). Поскольку Россия является самодостаточной страной и способна обеспечить себя всем необходимым — от продуктов питания до энергоносителей, у ее экономики есть шанс на дальнейшее успешное развитие, невзирая на западные санкции.