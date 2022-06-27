Песков отказался признать, что в России произошел дефолт

Пресс-секретарь президента Путина заявил, что очередной платеж по долговым обязательствам в иностранной валюте Россия совершила еще в мае, а то, что деньги не дошли до получателей — «не наши проблемы».

Дмитрий Песков подчеркнул, что препоны для совершения платежа были искусственно созданы Западом.

По словам кремлевского спикера, у России достаточно средств, чтобы вовремя платить по своим финансовым обязательствам. Поэтому ни о каком дефолте в данном случае речь идти не может.