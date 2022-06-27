Знаменитости не пришли на прощание с Шатуновым: никого из звёзд не было на панихиде

Попрощаться с кумиром поколений Юрием Шатуновым пришло много простых россиян. Никто из знаменитостей попрощаться с коллегой не пришёл. В чём дело?

26 июня, жители и гости Москвы пришли проводить в последний путь легендарного российского исполнителя Юрия Шатунова. Проститься с всеобщим любимцем пришло огромное количество граждан, но не было на печальном мероприятии никого из коллег артиста по сцене.

Экс-солиста музыкальной группы "Ласковый май" всегда любил народ. По этой причине, не глядя на жару в воскресенье, толпы скорбящих по безвременно ушедшему кумиру пришли попрощаться с ним. На прощании были тысячи людей.

Представители СМИ были поражены тем, что знаменитости не пришли на народное прощание с артистом. Многие не могли понять, что стало причиной странного отношения к трагическому событию. Охранник Троекуровского кладбища ответил на этот вопрос.

Дело в том, что родные кумира 80-х и 90-х решили разделить прощание народа и звезд. 27 июня предстоит прощание с Юрием его родственников и коллег.

Никого из знаменитостей вы сегодня не увидите, все приедут завтра. Это было пожелание родственников.

Видимо родные музыканта предполагали, что народу соберётся очень много, и приняли подобное решение, ведь коллеги по цеху знали Юрия Шатунова лично и хотели бы отдать дань памяти артисту без излишней суеты, столпотворения.