Знаменитости не пришли на прощание с Шатуновым: никого из звёзд не было на панихиде
Попрощаться с кумиром поколений Юрием Шатуновым пришло много простых россиян. Никто из знаменитостей попрощаться с коллегой не пришёл. В чём дело?
26 июня, жители и гости Москвы пришли проводить в последний путь легендарного российского исполнителя Юрия Шатунова. Проститься с всеобщим любимцем пришло огромное количество граждан, но не было на печальном мероприятии никого из коллег артиста по сцене.
Экс-солиста музыкальной группы "Ласковый май" всегда любил народ. По этой причине, не глядя на жару в воскресенье, толпы скорбящих по безвременно ушедшему кумиру пришли попрощаться с ним. На прощании были тысячи людей.
Представители СМИ были поражены тем, что знаменитости не пришли на народное прощание с артистом. Многие не могли понять, что стало причиной странного отношения к трагическому событию. Охранник Троекуровского кладбища ответил на этот вопрос.
Дело в том, что родные кумира 80-х и 90-х решили разделить прощание народа и звезд. 27 июня предстоит прощание с Юрием его родственников и коллег.
Никого из знаменитостей вы сегодня не увидите, все приедут завтра. Это было пожелание родственников.
Видимо родные музыканта предполагали, что народу соберётся очень много, и приняли подобное решение, ведь коллеги по цеху знали Юрия Шатунова лично и хотели бы отдать дань памяти артисту без излишней суеты, столпотворения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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