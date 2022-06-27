Fox News: в США участились случаи кражи бензина на заправках
В Соединённых Штатах Америки стали всё чаще воровать бензин на заправочных станциях для дальнейшей перепродажи.
Американский информационный канал Fox News заявил о значительном росте фактов кражи топлива на заправочных станциях для продажи бензина по ценам ниже рыночных, от чего больше всего страдают владельцы частных заправок.
"В этом нет никакого робингудства. Они воры. Они не крадут у богатых, чтобы отдать бедным. Владельцы заправочных станций меньше всего ответственны за высокие цены",- отметил официальный представитель Национальной Ассоциации Магазинов в США.
Fox News также рассказали, что продажа краденного бензина по заниженным ценам происходит посредством использования мобильных приложений и различных социальных сетей и интернет-ресурсов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт
С возвращением сотрудников Tesla в офис возникли проблемы, не хватает Wi-Fi и места на парковке
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года
РИА Новости: Зеленский готов нанести удар по Приднестровью в случае угрозы Киеву
FT: глава разведки Украины Буданов угрожает России терактами и диверсиями