В ФРГ все чаще сообщают, что «на стройплощадке похитили дизтопливо»

В ТОП преступлений в Германии в последние месяцы вошли хищения топлива отовсюду, где только можно его слить или вынести.

Оперативные сводки пестрят сообщениями на подобие того, что сегодня было опубликовано немецким агентством печати.

Похитители топлива напали на строительную площадку недалеко от Фёльсхова (Западная Померания-Грайфсвальд) во второй раз за неделю.

Как и пятью днями ранее, в ночь на понедельник неизвестные слили около 400 литров из строительной техники, сообщили в полиции. Ущерб составляет около 800 евро.

В начале июня воры украли более 1600 литров дизельного топлива со строительных площадок в районе Нойштрелиц (Мекленбургское поозерье). После резкого повышения цен на топливо в марте не раз имели место крупные хищения дизельного топлива на различных объектах.