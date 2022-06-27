Cadillac попытается вернуть былую славу благодаря новому роскошному электрокару Celestiq
Авторитетный деловой обозреватель Wall Street Journal оценил новый Cadillac в сумму 300 тысяч долларов. Новая модель может стать флагманской в линейке электрокаров от General Motors.
Cadillac Celestiq должен поступить в продажу в конце следующего года. Компания специально ограничит выпуск новой модели, чтобы сделать её более эксклюзивной.
Всего планируется выпускать не более 500 электрокаров в год. Стоимость - около 300 тыс. долларов.
General Motors планирует к концу десятилетия выпускать электромобили под всеми своими четырьмя брендами. Однако именно Cadillac должен стать флагманом в этом направлении.
В своё время компания была лидером на рынке роскошных автомобилей. Само её название было символом успеха. Теперь слава Cadillac несколько померкла. Новая модель призвана изменить ситуацию к лучшему.
Опубликовано: Максим Алексеев
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