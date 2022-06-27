Хакеры KillNet атаковали правительственные сайты Литвы

Российские хакеры из организации KillNet устроили атаку литовских правительственных сайтов.

Сегодня, 27 июня 2022 года, российские хакеры из KillNet устроили DDoS-атаку государственных сайтов Литвы. Под удар попали сайт налоговой, некоторые страницы госуслуг и бухгалтерские онлайн-платформы.

Примечательно, что вчера, 26 июня, хакеры опубликовали обращение с ультиматумом к правительству Литвы, согласно которому у Вильнюса есть 48 часов на прекращение блокировки транзита грузов Россией в Калининград через территорию Литвы.

"Если до понедельника не будет ответа, будет нанесен резкий удар в сердце литовской системы", - заявили литовскому правительству российские хакеры в своём ультиматуме Вильнюсу.