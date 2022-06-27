Хакеры KillNet атаковали правительственные сайты Литвы
Российские хакеры из организации KillNet устроили атаку литовских правительственных сайтов.
Сегодня, 27 июня 2022 года, российские хакеры из KillNet устроили DDoS-атаку государственных сайтов Литвы. Под удар попали сайт налоговой, некоторые страницы госуслуг и бухгалтерские онлайн-платформы.
Примечательно, что вчера, 26 июня, хакеры опубликовали обращение с ультиматумом к правительству Литвы, согласно которому у Вильнюса есть 48 часов на прекращение блокировки транзита грузов Россией в Калининград через территорию Литвы.
"Если до понедельника не будет ответа, будет нанесен резкий удар в сердце литовской системы", - заявили литовскому правительству российские хакеры в своём ультиматуме Вильнюсу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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