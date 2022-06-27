Крутой выкупил место на кладбище для Шатунова: композитор был единственным среди звёзд, кто помог в организации похорон

С местом на кладбище для Юрия Шатунова помог Игорь Крутой. Несмотря на то, что певец был народным любимцем, званий не имел. По этой причине бюджетное место на кладбище ему было не положено.

Вопрос с местом захоронения для исполнителя помог решить композитор Игорь Крутой. По той причине, что артист званиями не обладал, на бюджетное место на кладбище рассчитывать не мог.

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что Крутой - единственный, кто из знаменитостей взялся помочь, в том числе финансово, при организации похорон.

Место на кладбище обошлось композитору в 3 700 000 российских рублей.

Окунаясь в прошлое, вспомним, что известный композитор помог музыканту вернуться на сцену в 2000-х. Юрий запомнился Крутому и его сотрудникам своей скромностью.

Ранее поступила информация о том, что против работников скорой помощи возбуждено уголовное дело.

Сейчас в отношении врачей "Скорой" возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Ну, пусть проверяют, правда, Шатунова уже не вернуть.

Об этом рассказал друг Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, который был его концертным директором.

Также сообщалось, что родные певца решили разделить народное прощание, которое уже прошло 26 июня, и звёздное. Знаменитости и родные проводят Юрия в последний путь 27 июня.