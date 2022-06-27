ТАСС: массовая драка со смертельным исходом произошла в Дагестане
В Дагестане произошла массовая драка, погиб один человек, ранены трое, один из которых в тяжёлом состоянии.
В Ботлихском районе Дагестана драки вспыхивают с пугающей периодичностью, последняя была зафиксирована 26 мая.
Как правило, споры между жителями сел возникают из-за земли.
Жретвами потасовки стали четыре человека, один из которых погиб, трое (один в тяжелом состоянии)госпитализированы.
Что стало причиной драки, устанавлювают следователи.
Опубликовано: Андрей Авдей
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