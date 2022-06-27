ТАСС: массовая драка со смертельным исходом произошла в Дагестане

В Дагестане произошла массовая драка, погиб один человек, ранены трое, один из которых в тяжёлом состоянии.

В Ботлихском районе Дагестана драки вспыхивают с пугающей периодичностью, последняя была зафиксирована 26 мая.

Как правило, споры между жителями сел возникают из-за земли.

Жретвами потасовки стали четыре человека, один из которых погиб, трое (один в тяжелом состоянии)госпитализированы.

Что стало причиной драки, устанавлювают следователи.