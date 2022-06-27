НАТО увеличит силы быстрого реагирования почти в восемь раз до 300 тысяч
НАТО намерен увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 000 человек.
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг в понедельник перед саммитом 30 государств-членов НАТО в Мадриде заявил о многократном увеличении сил быстрого реагирования (NRF).
«Мы намерены увеличить контингент сил быстрого реагирования до 300 тысяч», - заявил Столтенберг журналистам.
На сегодняшний день NRF НАТО насчитывают около 40 000 солдат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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