Электромобиль Mercedes побил собственный рекорд по дальности пробега без подзарядки

Он сумел преодолеть свыше 1200 км, добравшись из Штутгарта до английской деревни Сильверстоун, около которой расположена одноименная гоночная трасса.

Электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX сумел преодолеть свыше 1200 км без подзарядки батарей, значительно обновив свой собственный рекорд, который был установлен в апреле нынешнего года.

В прошлый раз электрический концепт-кар немецкой компании добрался из немецкого Штутгарта до французского города Кассис, который расположен неподалеку от Марселя.

Mercedes-Benz Vision EQXX тогда проехал без подзарядки немногим более тысячи километров.

А на этот раз электрокар из Штутгарта доехал до английской деревни Сильверстоун, около которой расположена одноименная гоночная трасса.

Электрокар, которым управлял прославленный гонщик Ник де Врис, тоставил "точку", проехав еще и несколько кругов по этой трассе.

За все время поездки средняя скорость составила 83 км/ч, потребление энергии — 8,3 кВт*ч/100 км.