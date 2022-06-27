Грузинских боевиков, расстрелявших раненых русских десантников под Киевом в марте, отправили к Бандере

Минобороны заявило об уничтожении подразделения из грузинских наемников, которые причастны к расстрелам раненых российских солдат.

«Под Лисичанском уничтожены грузинские боевики причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года», — сообщили в Минобороны России.

Ранее в конце марта сообщалось, что группа грузинских наемников выложила в Сеть видео на котором боевики добивали раненых российских десантников под Киевом.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что спецподразделение «Ахмат» Росгвардии Чечни ответит тем, кто совершил это преступление и накажет виновных самым жестоким образом.