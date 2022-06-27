Грузинских боевиков, расстрелявших раненых русских десантников под Киевом в марте, отправили к Бандере
Минобороны заявило об уничтожении подразделения из грузинских наемников, которые причастны к расстрелам раненых российских солдат.
«Под Лисичанском уничтожены грузинские боевики причастные к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года», — сообщили в Минобороны России.
Ранее в конце марта сообщалось, что группа грузинских наемников выложила в Сеть видео на котором боевики добивали раненых российских десантников под Киевом.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что спецподразделение «Ахмат» Росгвардии Чечни ответит тем, кто совершил это преступление и накажет виновных самым жестоким образом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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