Московский комсомолец: зрители прогнали Аллегрову с концерта в Рыбинске после отказа исполнить главные хиты

После отказа Аллегровой на концерте в Рыбинске исполнить свои главные хиты зрители прогнали певицу с собственного концерта.

В Рыбинске концерт ИриныАллегровой закончился сказнадом.

Зрители попросили пециу испонить свои главные хиты: "Угонщица" и "Шальная императрица".

После отказа Аллегровой общение с поклонниками началось на повышенных тонах, после чего певица просто покинула сцену.

Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь - уходи!

Такой комментарий по поводу случившегося дала автор текста песни "Угонщица" поэтесса Лариса Рубальская.