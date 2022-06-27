Московский комсомолец: зрители прогнали Аллегрову с концерта в Рыбинске после отказа исполнить главные хиты
После отказа Аллегровой на концерте в Рыбинске исполнить свои главные хиты зрители прогнали певицу с собственного концерта.
В Рыбинске концерт ИриныАллегровой закончился сказнадом.
Зрители попросили пециу испонить свои главные хиты: "Угонщица" и "Шальная императрица".
После отказа Аллегровой общение с поклонниками началось на повышенных тонах, после чего певица просто покинула сцену.
Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь - уходи!
Такой комментарий по поводу случившегося дала автор текста песни "Угонщица" поэтесса Лариса Рубальская.
Опубликовано: Андрей Авдей
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