Российские войска уничтожают киевские заградотряды, чтобы не мешали украинцам бежать с фронта
Минобороны Росси в утреннем брифинге в понедельник сообщает об уничтожении заградотряда «Правого сектора» направленного в Лисичанск.
«Украинское командование пытается остановить хаотичное бегство своих солдат у Лисичанска, для удержания на позициях личного состава 1-го батальона 72-й механизированной бригады к Волчеяровке был направлен заградотряд нацистского формирования "Правый сектор" - но российская артиллерия уничтожила его», - рассказали в Минобороны России.
Практика заградотрядов и расстрелов нежелающих вступать в бой резервистов ТРО, развита в ВСУ за счет националистических подразделений.
Однако, по словам пленных украинцев прибывших на фронт из подразделений терооброны, киевские власти часто нарушают обещания и элементарные нормы, направляя неподготовленных людей на передовую.
Как правило, соединения собранные наспех их резервистов не имеют необходимых не то что для наступления, но и для своей обороны вооружений, они часто остаются без командования, либо вступают с ним в конфликт. Так же пленные отмечают, что их постоянно обманывают с денежным довольствием присваивая причитающиеся им выплаты, а резервистов оформляют, как гражданских лиц.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков отказался признать, что в России произошел дефолт
Аргентина и Иран подали заявку на вступление в БРИКС
В России произошел дефолт — впервые с 1918 года
Зеленский: Украина нанесёт удар по Приднестровью в ответ на любую агрессию
FT: глава разведки Украины Буданов угрожает России терактами и диверсиями