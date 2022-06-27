Российские войска уничтожают киевские заградотряды, чтобы не мешали украинцам бежать с фронта

Минобороны Росси в утреннем брифинге в понедельник сообщает об уничтожении заградотряда «Правого сектора» направленного в Лисичанск.

«Украинское командование пытается остановить хаотичное бегство своих солдат у Лисичанска, для удержания на позициях личного состава 1-го батальона 72-й механизированной бригады к Волчеяровке был направлен заградотряд нацистского формирования "Правый сектор" - но российская артиллерия уничтожила его», - рассказали в Минобороны России.

Практика заградотрядов и расстрелов нежелающих вступать в бой резервистов ТРО, развита в ВСУ за счет националистических подразделений.

Однако, по словам пленных украинцев прибывших на фронт из подразделений терооброны, киевские власти часто нарушают обещания и элементарные нормы, направляя неподготовленных людей на передовую.

Как правило, соединения собранные наспех их резервистов не имеют необходимых не то что для наступления, но и для своей обороны вооружений, они часто остаются без командования, либо вступают с ним в конфликт. Так же пленные отмечают, что их постоянно обманывают с денежным довольствием присваивая причитающиеся им выплаты, а резервистов оформляют, как гражданских лиц.