Столтенберг: НАТО увеличивает силы быстрого реагирования до 300 тысяч человек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщает, что альянс намерен увеличит силы быстрого реагирования более чем шесть раз.

Днём 27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил. что альянс утверждает новую концепцию коллективной безопасности, признавая Россию общей угрозой для всех участников организации.

По словам Столтенберга, в администрации НАТО принято решение об увеличении численности сил быстрого реагирования с сорока до трёхсот тысяч человек.

Также Йенс Столтенберг признал, что подобные распоряжения Североатлантического альянса сделаны ввиду начала российской военной спецоперации на Украине.