Продюсер Аркадий Кудряшов: заведено уголовное дело на врачей скорой помощи которые везли Юрия Шатунова

Смерть Шатунова наделала много шума и волнений. Сейчас когда ситуация постепенно угасает, Начинают появляться вопросы к медикам.

Директор музыканта Аркадий Кудряшов рассказал, что на врачей будут заводить уголовное по обвинению в халатности. В чем ошибка врачей? Скорая помощь, которая явилась за Шатуновым, не обладала никакой специализированной аппаратурой, Это была обычная древняя газель. Разве такая машина едет за человеком, когда вызывая скорую говорят, что ему тяжело дышать?

Изначально, когда позвонили, диспетчер сказал, что ждать надо будет долго машину. Думаю, что здесь свою лепту внесло время - просто опоздали. Юрия до больницы не получилось довести, он умер по дороге.

Что касается больницы, то там все-таки попытались сделать все возможное. Однако он был уже мертв, когда ему могли оказать качественную помощь.

«Сейчас в отношении врачей скорой возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Ну пусть проверяют, правда Шатунова уже не вернуть... Все эти суды с Разиным доконали его. Он был такой измученный. За два дня до смерти выиграл суд у Разина, отстоял свое право петь хиты «Ласкового мая» и умер... Больно так, что дышать невозможно, это огромная потеря для всей страны», – заключил он.

Напомним, похороны певца состоялись вчера. Более 10 тысяч человек пришло проститься с музыкантом. Жена Юрия Шатунова не присутствовала на прощании, из-за плохого самочувствия.