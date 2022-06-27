Главы G7 обеспокоены решением России дать Беларуси ядерные ракеты «Искандер»
Лидеры G7 сообщили, что беспокоятся из-за решения Путина передать Беларуси "Искандеры".
27 июля в ходе саммита "Большой Семёрки" лидеры организации сообщили, что решение Владимира Путина поставить Беларуси ракетные комплексы класса "Искандер-М".
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко сообщил, что помимо поставок российских "Искандеров" в Беларусь Минск намерен наладить собственное производство этих ракет.
Напомним, что ракетные комплексы "Искандер-М" могут нести не только обычный взрывной, но и ядерный боезаряд, делая их оружием массового поражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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