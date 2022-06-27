В 2021 году католическую церковь Германии покинуло 360 тысяч прихожан

В прошлом году католическую церковь Германии покинуло больше людей, чем когда-либо прежде.

359 338 католиков отвернулись от церкви в 2021 году, заявили на Конференции немецких епископов (DBK) в понедельник в Бонне.

«Для нас это пока самый высокий показатель», — сказал представитель DBK Маттиас Копп.

Председатель конференции епископов Георг Бетцинг был «глубоко потрясен чрезвычайно большим количеством людей, покидающих церковь». Это свидетельство «глубокого кризиса, в котором мы, как католическая церковь в Германии, находимся», — сказал он. «В этом нет ничего приятного».

Это рекордная цифра, но темпы с которыми католическая церковь Германии теряет паству, впечатляют.

В 2020 году лоно церкви оставил 221 390 человек, в пандемийном 2019 году - 272 771 человек.

В католической церкви по-прежнему насчитывалось 21 645 875 членов, то есть 26 процентов всего населения ФРГ. И лишь малая часть из них ходит в церковь по воскресеньям: только 4,3 процента католиков регулярно посещали службы в 2021 году. Годом ранее он составлял 5,9 процента.

Количество католических священников также значительно сократилось более чем на 2000 человек: с 12 565 в 2020 году до 10 313 в прошлом году. В 2021 году в Германии по-прежнему насчитывалось 9790 приходов — на 68 меньше, чем годом ранее.

«В дополнение к этим цифрам мы должны добавить осознание того, что уходят не только люди, которые мало или совсем не контактировали со своим приходом в течение длительного времени, но и увеличивается количество отзывов о том, что на этот шаг идут люди, которые ранее были в приходе. Те прихожане, что были очень преданы вере», — сказал Бетцинг. «Больше нет вещей, которые мы принимаем как должное, как католическая церковь. Мы должны начать заново объяснять, что мы делаем и почему мы это делаем».