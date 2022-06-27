Салливан: США утвердили поставку систем ПВО большой дальности на Украину

Помощник Байдена Джейк Салливан сообщил, что в США приняли окончательное решение о поставках систем ПВО Киеву.

27 июня глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан публично заявил. что Джо Байден утвердил окончательный пакет военной помощи Украине, приняв решение об отправке Киеву систем противовоздушной обороны средней и большой дальности.

Напомним, что ранее Соединённые Штаты отправили Украине первую партию реактивных систем залпового огня HIMARS, способных доносить ракеты до целей на 80 километров.

При этом Джо Байден отметил, что отправка подобных вооружений Украине произошла после обещания Владимира Зеленского не использовать их для ударов по России.