Геноцид по этническому принципу: так Матвиенко объяснила заморозку банковских счетов россиян за рубежом

Со слов Спикера Совета Федерации, замораживание заграничных счетов россиян и белорусов можно расценивать как этническую дискриминацию.

Валентина Матвиенко сделала заявление в эфире белорусского телеканала СТВ по поводу санкций, введенных Великобританией против ВГТРК и некоторых российских журналистов за освещение военного конфликта между Украиной и Россией.

«Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, без суда замораживаются счета россиян и белорусов (за рубежом) по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид»

Ограничительные меры со стороны Великобритании включают запрет на въезд в страну и замораживание выявленных банковских счетов.

Санкции коснутся председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телевизионного ведущего Михаила Леонтьева.