В Британии вышла первая англоязычная биография Зеленского, СМИ восприняли ее неоднозначно

Некоторые критики считают, что этот "инсайдерский отчет" написан явно больше для самих украинцев, чем для международной аудитории.

История о том, как Зеленский стал первым комиком, ставшим главой государства, стоила его биографии. Его возвышение само по себе является комментарием в стиле Кафки о дисфункциональной постсоветской политике Украины, которая, возможно, взывала к кому-то с острым чувством абсурда.

Поэтому неудивительно, что британское издательство поспешило выпустить англоязычную версию новой биографии Зеленского украинского политического обозревателя Сергея Руденко.

Другое дело, будут ли они это читать. Ведь этот инсайдерский отчет написан явно больше для самих украинцев, чем для международной аудитории.

Правда, как харизматичный аутсайдер, настроенный против истеблишмента, Зеленский вряд ли смог бы выполнить свое предвыборное обещание, когда дело касалось банальных и грязных дел правительства.

В книге дается краткий рассказ о его замечательном приходе к власти, который начался с того, что он снялся в популярной политической сатирической драме «Слуги народа», в которой он сыграл Василия Голобородько, неряшливого школьного учителя, который случайно стал политической звездой.

Вдохновленный своим вымышленным коллегой, Зеленский в 2017 году сформировал свою собственную реальную политическую партию «Слуги народа». Два года спустя он получил 73-процентное большинство на президентских выборах в Украине — это даже больше, чем у вымышленного Голобородько с 67 процентами.

Руденко задается вопросом, не ослабел ли Зеленский в своем реформистском рвении. Несмотря на свое обещание покончить с кумовством, он заполнил свое правительство старыми приятелями со времен работы в «Квартале 95», телекомпании, стоящей за «Слугами народа».

Глава «Квартала 95» Иван Баканов, например, прошел путь от производства ситкомов до главы украинской службы безопасности СБУ, что вряд ли идеально для страны, находящейся в ссоре с Кремлем.

Менее чем через год, пишет Руденко, Баканов также был единственным, кто остался из первоначальной «команды мечты» Зеленского, поскольку новый президент уволил тех, кто бросил ему вызов.

Среди жертв был его новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка, которого привлекли для очистки общеизвестно коррумпированной судебной системы Украины.

Зеленский также, по-видимому, был слеп к своим собственным недостаткам, проявляя мало интереса к изучению основ того, как работает правительство, а тем более к тому, как его можно улучшить. «Главная проблема Зеленского заключалась не только в его некомпетентности, но и в том, что он этого не признавал», — пишет Руденко.

Руденко также отмечает, что не всем нравится более грубый политический юмор Зеленского. Он вспоминает, какой фурор комик вызвал в 2016 году (до прихода в политику), когда критиковал предыдущее киевское правительство за отчаянное стремление к международным кредитам.

«Украина — как актриса в немецком порнофильме, готовая брать в любом количестве с любой стороны», — заявил тогда Зеленский.

Правда, некоторые из этих претензий могут показаться незначительными или мелочными. Это, однако, может говорить не столько о правительстве Зеленского, сколько об этой биографии, некоторые части которой трудно проследить даже заядлым британским наблюдателям за Украиной.

Слишком много персонажей представлено без предыстории, и часто бывает трудно отличить обоснованную критику режима Зеленского от политического подсчета очков.