Розенбаум не считает Пугачёву предательницей из-за отъезда из страны

Российский бард Александр Розенбаум заверил, что ни при каких условиях не назовёт Аллу Борисовну предательницей. Отъезд из России он не считает причиной осуждать исполнительницу.

Известный российский исполнитель Александр Розенбаум рассказал, что думает об отъезде коллеги по сцене Аллы Пугачевой из РФ.

Певец дал интервью Ксении Собчак, заметив, что никогда не назовет Аллу Борисовну предательницей, так как она является представительницей целой музыкальной эпохи на российской эстраде.

Я Аллу безумно люблю и я с ней не прощался. Пару раз я даже с ней разговаривал по телефону. С какого перепугу я должен с ней не общаться. Она - это эпоха в эстрадной музыке. Я не обсуждал ее и не буду ее осуждать. Называть Аллу Борисовну Пугачеву предательницей - да никогда в жизни.

После того, как было объявлено о начале спецоперации в России Алла Пугачева с супргом Максимом Галкиным и детьми покинули Россию. Около 4 месяцев звёздное семейство пребывает в Израиле в доме брата шоумена.

Примадонна не делала резких высказываний касательно действий власти РФ, чего не скажешь о её муже, который не раз выражал негодование проводимой спецоперацией в Украине.

Чуть раньше Александр Розенбаум дал комментарии относительно высказываний Шевчука о политике России.

Исполнитель заметил, что артист должен давать себе отчёт в том, к каким последствиям могут привести его слова и действия.