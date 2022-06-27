Лидеров G7 испугала мысль о том, что в Беларуси могут появиться «Искандер-М» способные стать ядерным оружием

Лидеры G7 выразили обеспокоенность в связи с объявленной Россией поставкой в Беларусь ракет, способных нести ядерные боеголовки.

В совместном заявлении, опубликованном в понедельник на саммите G7 в Эльмау, Бавария, говорится, что они серьезно обеспокоены этим заявлением.

Россия хочет перебросить в Беларусь ракетные комплексы наземного базирования типа «Искандер», которые также могут быть оснащены ракетами, способными нести ядерный заряд.

Президент Владимир Путин пообещал белорусскому лидеру Александру Лукашенко, что поставки пройдут в течение нескольких месяцев.

Кроме того, лидеры G7 не учли, что в Беларуси появится собственная стратегическая авиация. После того, как Су-25 ВВС республики апгрейдят на российском авиазаводе они смогут нести гиперзвуковое оружие с ядерными боеголовками.