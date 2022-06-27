США заявили, что уже купили для Украины системы ПРО Nasams малого - среднего радиуса действия
По сообщениям СМИ, правительство США хочет предоставить Украине современную систему противоракетной обороны класса "земля-воздух".
Телекомпания CNN сообщила в понедельник, что США намерены объявить позже на этой неделе, что они купили систему под названием Nasams у оборонных подрядчиков Kongsberg (Норвегия) и Raytheon (США) для Украины.
Украинские официальные лица запросили эти ПРО, потому что оно могло поражать цели на расстоянии около 160 километров. На этой неделе США, вероятно, объявят о дополнительной военной поддержке, в том числе о дополнительных артиллерийских боеприпасах и радиолокационном оборудовании.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывает к поставке систем ПРО. Только в субботу Россия выпустила по Украине 62 ракеты, сказал он в своем видеообращении в воскресенье вечером. Любая задержка с поставками оружия на Украину по его словам— это «приглашение России нанести новый удар».
Президент США Джо Байден в минувший четверг заявил о дальнейших поставках оружия Украине на сумму 450 млн долларов . С начала конфликта правительство США поставило Украине оружия и оборудования на сумму около 6,1 миллиарда долларов США.
Система ПРО Nasams норвежского производства представляет собой передвижной ЗРК, который предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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