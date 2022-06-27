Лолита о размере пенсии Пугачёвой: Примадонна получает вдвое больше

Росийская исполнительница Лолита Милявская поведала о том, сколько составляет её размер пенсии и насколько он меньше, чем у Примадонны.

Российская певица Лолита Милявская заметила, что получает в 2 раза меньше своей коллеги по сцене Аллы Борисовны Пугачевой, по той причине что у неё нет звания народной артистки.

Все эти звания - всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она - народная артистка СССР.

Ранее Милявская заявляла, что не никакого смысла в званиях народного и заслуженного артиста России не видит.

Я противник званий. Сейчас это никому не нужно. Все эти звания - это всего лишь прибавка к пенсии. Мне это не надо. Я не вижу в этом никакой ценности. Это звание обязывает.

Знаменитость пояснила, что считает важными считает только награды, полученные героями Великой Отечественной войны:

Для меня ордена закончились на наградах моего деда, полученных им в Великой Отечественной войне. Все остальные для меня не имеют никакой ценности.

Также Лолита жаловалась на то, что обвинившая её в предательстве Украина не впускала певицу на территорию государства долгое время, не позволяя навестить мать в Киеве.