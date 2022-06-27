Танцевальная чума: неожиданная череда смертей в 1518 году

Коронавирус в свое время значительно сократил людей во всем мире. Смертельные вирусы так на каждом шагу и преследуют нас. Так в 1518 году произошла непонятная эпидемия, которая унесла с собой 400 человек.

Эпидемии неведанных болезней в средневековье ни для кого не секрет. Правда с медициной было раньше намного хуже и чем лечить тогда не всегда знали как.

Врачи того времени назвали пандемию танцевальной чумой. Эта болезнь проявлялась в том, что люди начинали спонтанно танцевать до тех пор, пока не начиналась сердечная недостаточность или физическое истощение. Данная вспышка возникла в Страсбурге.

Более 400 жителей города начали спонтанно танцевать на улицах города пока не скончались. Все началось с того, что женщина Троффеа вышла на площадь и начала танцевать. Длился ее танец 4-6 дней. К концу месяца количество жителей увеличилось до 400.

Излечения от болезни не было. Власти запретили людям танцевать и выходить на улицу, тогда чума пошла на убыль. Большинству удалось спасти свою жизнь.

Ответить на вопрос почему так вышло очень сложно. Но согласно выдвигаемой гипотезе, это было банальное отравление психотропными веществами от спорыньи, которая является вредителем различных злаков. Выделяющиеся алкалоиды аналогичны по эффективности с ЛСД.

Город не единственный в котором случилась вспышка. Согласно историческим источникам было еще около семи вспышек в данном регионе.