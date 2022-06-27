Китай намерен дать отпор оскорблениям на зарубежных спортивных мероприятиях

Поправка в закон разрешает контрмеры, если кто-то нарушит суверенитет, безопасность, достоинство страны в международных спортивных мероприятиях.

Китайские законодатели одобрили поправку к закону, которая позволит дать отпор любому предполагаемому оскорблению на международных спортивных мероприятиях.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял поправку к Закону о физической культуре и спорте, чтобы разрешить контрмеры, если какая-либо страна, регион или организация подрывают суверенитет, безопасность, интересы развития или достоинство страны в международных спортивных мероприятиях.

Полный текст пересмотренного закона опубликован официальным информационным агентством Синьхуа.

Подробностей о том, что представляет собой ущемление прав или достоинства, нет. Пересмотренный закон вступит в силу 1 января 2023 года.

В прошлом месяце, когда глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что китайская стратегия абсолютной нетерпимости к Covid не является «устойчивой», представитель министерства иностранных дел немедленно нанес ответный удар, заявив, что «соответствующее лицо» должно «постараться лучше понять факты и воздержаться». от безответственных замечаний».

Защита правительством своей политики касается и спортивного мира. После того как в прошлом году игрок «Бостон Селтикс» Энес Кантер выступил с заявлениями в поддержку Тибета, интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. удалил все прямые трансляции игр команды Национальной баскетбольной ассоциации.

В 2019 году твит генерального директора Houston Rockets Дэрила Мори в поддержку демократических протестов в Гонконге побудил государственную телекомпанию Центральное телевидение Китая приостановить показ соревнований НБА примерно на год.