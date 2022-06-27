Кошка в доме - потенциальная смертельная угроза для своих хозяев

По словам токсиколога Михаила Кутушова, жизнь с кошками чревата смертельными заболеваниями.

Профессор, академик Европейской академии естественных наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал об опасностях, подстерегающих владельцев домашних питомцев. По его словам, хозяева рискуют заболеть серьезными болезнями, включая смертельно опасные патологии.

Риск повышается в случае контактов четвероногих любимцев с другими животными.

Кошки могут быть разносчиками инфекционных заболеваний, которые свойственны только этим животным.

М. Кутушов:

"При плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных, бактериальных заболеваний"

Главные опасности, которым подвергаются владельцы пушистых мурлык: бешенство, дерматомикозы, гельминтозы, токсоплазмоз, кампилобактериоз, хламидиоз, сальмонеллезы, туляремия, туберкулез, лептоспироз, пастереллез, иерсиниоз. И список на этом далеко не заканчивается.

Однако, по словам Кутушова, если домашний любимец живет все время в пределах квартиры, риск распространения опасных патологий уменьшается в разы.