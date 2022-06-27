В UNOC ООН заявили, что человечество превратило «океаны в туалеты»

В понедельник в Лиссабоне началась вторая Конференция ООН по океану (UNOC), которая посвящена борьбе с отходами человеческой жизнедеятельности. Отмечается, что в конференции принимают участие украинская и российская делегации.

Пластиковые отходы, чрезмерный вылов рыбы и исчезновение видов, а также потепление и закисление, усыхание кораллов и таяние ледников являются неотложными проблемами.

Политики, ученые и представители компаний и неправительственных организаций хотят обсудить, как можно защитить ресурсы мирового океана и использовать их максимально устойчиво.

В начале конференции министр окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке призвала к лучшей защите океанов. Здоровые моря необходимы для выживания человека.

«Вот почему мы должны перейти от разговоров к действиям и уделить гораздо больше внимания защите морской среды», — отметил политик. Министр подчеркнул, что Германия разрабатывает национальную стратегию по усилению защиты морей: «В настоящее время создается отдельное подразделение по охране моря в составе министерства».

Мировой океан покрывает более 70 процентов земной поверхности и является домом 80 процентов жизни на Земле. Для миллиардов людей он является основой для работы и питания. Океаны также являются важной частью глобальной климатической системы. Они производят более половины кислорода, которым мы дышим, и поглощают около четверти всех выбросов CO 2.

Человеческая деятельность угрожает этой обширной экосистеме в беспрецедентной степени. По словам главы комитета UNOC Томпсона, ежегодно в океаны сбрасывается 11 миллионов тонн пластика, «ожидается, что к 2030 году это количество удвоится, а к 2050 году — утроится». Изображения морских черепах, попавших в рыболовные сети, морских птиц, кормящих своих птенцов пластиковыми деталями, или дельфинов, глотающих пакеты с покупками, уже стали частью повседневной жизни.

В то же время потепление, вызванное изменением климата, а также закисление океанов «прогрессируют с угрожающей скоростью», говорится в сообщении Oceancare на конференции в Лиссабоне. Известная международная природоохранная организация со штаб-квартирой в Швейцарии подчеркнула, что если потепление продолжится, Арктика впервые летом до 2050 года практически освободится ото льда. Повышение уровня моря угрожает островам и целым прибрежным районам.

В Лиссабоне, помимо правительственных делегаций примерно из 150 стран, собрались ученые и представители частного сектора, члены сотен неправительственных организаций также объявили о своем призыве к действию.

«Мы не должны больше тратить время на разговоры и объяснения», — заяила морской офицер «Гринпис» в Испании Пилар Маркос.

Планы ООН, безусловно, амбициозны. На единственной конференции мирового сообщества, посвященной исключительно Мировому океану, ставится цель инициировать совместные меры по спасению огромной экосистемы. Это 14-я из 17 целей Повестки дня ООН на период до 2030 года. Через восемь лет 30 процентов океанов должны оказаться под защитой. По данным Гринпис, в настоящее время она составляет менее трех процентов, но есть и другие утверждения.