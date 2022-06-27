Ютубер проводил опрос среди прохожих об отношении к абортам, один из них оказался известным человеком

Ютубер Карим Джовиан спрашивал жителей Нью-Йорка на улице об их отношении к абортам. Один из прохожих оказался бывшим директором Planned Parenthood Александром Сэнгером.

Опрос проходил за несколько дней до принятия решения Верховным судом. Тогда еще не было известно, каким будет итог рассмотрения этого дела.

Он рассказал, что является внуком основательницы этой клиники Маргарет Сэнгер. Она много путешествовала по Европе, изучала методы контроля рождаемости.

В 1919 году она основала Planned Parenthood, а в 1921 – Американскую лигу контроля рождаемости.

Александр Сэнгер уверен, что запрет абортов просто криминализирует их. Он отметил, что такое решение делает процедуру небезопасной и подвергает женщин риску.

В первую очередь, речь идет о малообеспеченных женщинах, у которых нет денег, чтобы поехать куда-то и сделать там аборт.

Сэнгер заявил, что это несправедливо. По его мнению, это не просто дискриминация, но и оскорбление женщин в целом.

Рядом с мужчиной во время разговора стояла его жена Жанетт Уотсон. Она сказала, что во время своей беременности рассматривала возможность аборта.