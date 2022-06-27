Jaguar Land Rover просит дилеров не отправлять свои машины в Китай
Компания Jaguar Land Rover пытается убедить дилеров, не отправлять автомобили в Китай и на другие очень прибыльные рынки. Это усиливает дефицит на западе и приводит к большому разрыву в ценах.
У концерна есть четкие правила для дилеров: все они должны придерживаться собственных рынков. В иных случаях им грозят санкции, от штрафа до отстранения от участия в сделках.
Однако у дилеров возникли проблемы из-за нехватки запчастей в связи с нарушением цепочки поставок.
Новый Land Rover Evoque стоит в Великобритании от 32 620 фунтов стерлингов, в Саудовской Аравии – 43 327 фунтов, в Китае – 47 463 фунта, а в Южной Африке – 55 065 фунтов.
Аналогичная ситуация складывается и с Jaguar F-Pace. Британцы покупают его за 46 250 фунтов, китайцы – за 55 817 фунтов, а в ЮАР такая машина обходится покупателям в 64 860 фунтов.
Компания в прошлом году предупредила дилеров, что экспорт и торговля с перепродавцами запрещены. За это может быть расторгнут контракт франшизы.
В ответ дилеры говорят, что автомобили принадлежат им, и они вправе отправлять их, куда захотят.
В Jaguar Land Rover заявляют, что не отслеживают свои машины, хотя в них есть специальные технологии для информирования властей об аварийных ситуациях.
Тогда у дилеров возникает резонный вопрос: откуда компания знает, что ее машины поставляются в Китай и на другие рынки. В китайских портах информацию о поставке может получить только владелец товара.
На фоне нехватки компьютерных чипов и комплектующих для автомобилей, компания пытается извлечь выгоду из высокого спроса.
Опубликовано: Светлана Репина
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