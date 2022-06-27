Сторонники Трампа проигрывают в Джорджии
На недавних первичных выборах в Джорджии кандидаты, которых поддерживает Трамп, столкнулись с рядом неудач. Их проблемы стали очевидными.
Трамп стремился к свержению губернатора Брайана Кемпа и госсекретаря Брэда Раффенспергера. Но кандидаты, которых поддерживает экс-президент, потерпели поражение и не попали в Конгресс.
Всего из восьми кандидатов, одобренных Трампом, шесть проиграли праймериз. Исключениями стали Гершель Уокер, прошедший в Сенат, и Берт Джонс, который баллотируется на пост вице-губернатора.
Эксперты считают, что Трамп по-прежнему популярен в Джорджии. Но его собственные неудачи показали пределы его поддержки, особенно на фоне пересмотра результатов выборов 2020 года.
Доцент политологии в Университете Эмори в США Андреа Гиллеспи говорит, что ободрение Дональда Трампа не является решающим фактором для победы любого политика.
Трамп проиграл Байдену в Джорджии около 11 000 голосов. Во втором туре выборов в январе 2021 года республиканцы потеряли оба места в Сенате.
Возможно, Трамп винит в неудаче на своих выборах Раффенспергера и Кемпа из Джорждии. Первый сопротивлялся стремлению бывшего президента отменить результаты выборов 2020 года, второй подтвердил итоги выборов в штате.
И оба они одержали победу в недавних выборах. По мнению экспертов, в Джорджии есть некоторая усталость избирателей от Дональда Трампа.
Опубликовано: Светлана Репина
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