В Германии судят охранника фашистского  концлагеря, ему 101 год и он не признает вину

Самый пожилой обвиняемый в нацистских преступлениях служил охранником в немецком концентрационном лагере во время Второй мировой войны.

101-летний Йозеф Шютц, суд над которым начался в октябре, преследуется по обвинению в соучастии в убийстве 3 518 заключенных в период с 1942 по 1945 год, когда он работал в лагере Заксенхаузен к северу от Берлина.

Обвинение потребовало в мае пять лет лишения свободы для этого немца, которого никто не беспокоил до сих пор после окончания войны.

«Я не знаю, почему я здесь. Я говорю правду. Я не имею ничего общего с полицией или армией, все, что было сказано, является ложью»,— заявил обвиняемый.

«Одетый в серую рубашку и пижамные штаны, он въехал в зал суда в Бранденбург-сюр-ла-Хавель, в 70 км к западу от Берлина, в инвалидном кресле», сообщает немецкое агентство по печати.

«В возрасте 101 года он является старейшим подсудимым в истории Германии, поэтому я требую его оправдания», — заявил защитник подсудимого Штефан Ватеркамп.

«У нас нет его фотографии в форме СС, а есть только признаки его возможной деятельности в Заксенхаузене», добавило он.

«По состоянию на 1973 год у следователей были материалы на него, но они не привлекали его к уголовной ответственности. В то время могли быть выслушаны свидетели, сейчас они все мертвы или уже не могут говорить», — добавил юрист.

«Опасность этого суда в том, что он попытается исправить ошибки предыдущего поколения судей», — заявил второй адвокат Стефан Уотеркамп.

«Этот человек очень старый, он не хочет вспоминать. Это форма защиты. Но это не очень серьезно, потому что для меня не существует вопроса о том, чтобы посадить столетнего человека в тюрьму», — прокомментировал эту историю для AFP 80-летний Антуан Грумбах, чей отец, участвовавший в сопротивлении во Франции, погиб в Заксенхаузене.

«Самое главное — это то, что нам удалось собрать и показать широкой публике все документы, доказывающие, что Заксенхаузен был экспериментальным лагерем смерти: там изобретались все самые жестокие методы», — добавил он.