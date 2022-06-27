SCM: Украинский олигарх Ахметов подал на Россию иск в ЕСПЧ
Украинский олигарх Ринат Ахметов обратился в ЕСПЧ с иском на Россию за нарушение его прав.
27 июня пресс-служба компании System Capital Managment сообщила о том, что украинский предприниматель Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека.
Ахметов является владельцем предприятия «Азовсталь» и других объектов промышленной инфраструктуры в Мариуполе, которые в ходе специальной военной операции были значительно повреждены.
Ринат Ахметов считает, что Россия грубо нарушила его права собственности и поэтому просит Европейский суд по правам человека присвоить его ходатайству приоритетный статус и применить плотную процедуру.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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