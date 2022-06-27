Урожайность на тонну ниже с гектара, на юге Германии начали убирать зерновые

В Саксонии-Анхальт многие фермеры приступили к уборке зерновых – традиционно с озимого ячменя, но фермеры обеспокоены ожидаемым урожаем.

«Эксперты прогнозируют, что средняя урожайность будет почти на тонну с гектара ниже, чем в предыдущем году», — заявил представитель Ассоциации фермеров Саксонии-Анхальт в понедельник Немецкому агентству печати.

Ожидаемые результаты сильно варьируются. Некоторые хозяйства ожидают урожай ячменя от 70 до 80 центнеров с гектара. Другие считают всего 30 центнеров с гектара.

Что касается озимой пшеницы, то в 2022 году фермеры ожидают слабого урожая. Ожидается, что средняя урожайность составит около 61 центнера с гектара. Она будет чуть выше неурожайного 2018 года, когда урожайность не превысила 59,4 центнера с гектара.

Прогнозы по запасам озимого рапса аналогичны: "По оценкам, средняя урожайность составит менее 30 центнеров с гектара", - сказал эксперт. В годы с лучшей погодой и большим количеством осадков возможна урожайность озимого рапса до 35 ц/га и выше.

По данным ассоциации фермеров, основной причиной плохих ожиданий является продолжающаяся засуха.

«Март и апрель были слишком сухими», — говорится в сообщении. Тенденция к тому, что осадки все чаще выпадают локально, а не регионально, также сохраняется.

Урожай кормовых культур во многих местах ниже среднего. Кукуруза и сахарная свекла также остро нуждались в воде.

По данным ассоциации, экономическая ситуация для фермеров остается напряженной, несмотря на высокие цены производителей.

«Цены на энергоносители и дизельное топливо удвоились, а цены на удобрения, особенно азотные, в некоторых случаях выросли более чем в три раза», — отметил представитель. Цены на корма также резко выросли для владельцев домашних животных.