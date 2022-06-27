Цены на природный газ в Европе резко выросли, могут быть проблемы с обогревом домов зимой

Фьючерсы на бенчмарки выросли в начале не ели на 6,9%. Россия сократила поставки газа в Евросоюз на 60%, заменить его будет непросто.

В то время как Германия готовится к нормированию расхода газа, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симпсон заявила, что во всем мире может не хватить поставок для полной замены российских потоков.

Министр экономики Германии Роберт Хабек отмечает, что есть риск необходимости нормирования газа, что приведет к серьезному экономическому кризису в ФРГ и в Европе в целом.

Для Европы очень важно наполнение хранилищ, чтобы пережить зиму с высоким уровнем отопления. На данный момент есть около половины необходимых запасов.

Если газопровод «Северный поток» не вернется на полную мощность после остановки для технического обслуживания, наполнить хранилища будет очень сложно. При этом Германия сомневается, что после завершения работ поставки будут возобновлены.

Высокие цены на газ уже сейчас оказывают давление на европейскую экономику, в которой и так есть проблемы: слабый спрос и ускорение инфляции.

Руководители французских энергетических компаний призвали потребителей экономить газ, нефть и электроэнергию. В Европе считают, что необходимо быть готовыми к любому сценарию и активизировать ответ на российский шантаж.

Европейские компании увеличили импорт сжиженного газа, заключили долгосрочные контракты с американскими поставщиками.

Ожидается, что к 2026 году дополнительные закупки составят 80-100 млрд кубометров, т.е. порядка 60% от объема импорта из России в 2021 году.