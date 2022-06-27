Путин принял приглашение для участия в саммите G20 в ноябре
Президент России Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо.
Россия примет участие в саммите G20 в середине ноября в Джакарте, Индонезия.
«Москва подтвердила свое участие в саммите G20, Индонезия надеется на очный формат мероприятия», — отметили в Кремле.
Ожидается, что президент России Путин сможет принять очно участие во встрече клуба двадцати.
Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что страны «большой семерки» не будут блокировать участие России в саммите G20, хотя семерка никак не могла бы это сделать по причине того, что Путина пригласила страна проведения саммита.
На встречу двадцатки приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.
В этой связи у экспертов затеплилась надежда на встречу на высшем уровне между РФ и Украиной по мирному урегулированию ситуации на полях саммита G20.
К тому же Зеленский заявил сегодня, что война на Украине закончится к зиме.
Опубликовано: Тарас Медведев
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