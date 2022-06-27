Генпрокуратура Молдавии предъявила обвинения Додону
Генеральная прокуратура Молдавии выдвинула обвинения экс-президенту страны Игорю Додону.
27 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии сообщила о предъявлении обвинений экс-президенту государства Игорю Додону за хищение средств в особо крупном размере в 2008 году. Отмечается, что ущерб Молдавии составил практически 12 миллионов долларов.
Однако, Додон категорически не согласен с выдвинутыми ему обвинениями о чём высказался в своём Telegram-канале. Игорю Додон уверяет, что у него есть неоспоримые доказательства его невиновности.
Примечательно, что бывший президент Молдавии считает, что дело было сфабриковано действующим президентом страны Майей Санду для отвлечения внимания населения от действительно важных проблем.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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