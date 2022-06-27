Путин примет личное участие на саммите G20 в Индонезии
Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о согласии российского президента принять участие в форуме G20, который пройдёт в Индонезии.
Вечером 27 июня официальный представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что президент России дал согласие на участие в форуме "Большой Двадцатки", который пройдёт в Индонезии 15 и 16 ноября 2022 года.
По словам Ушакова, Владимир Путин выразил надежду на то, что он сможет лично приехать в Индонезию, а не участвовать во встрече лидеров G20 в формате видеосвязи.
Примечательно, что помимо Путина президент Индонезии Джоко Видодо позвал на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского, хотя украинское государство не является участником клуба "Большой Двадцатки".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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