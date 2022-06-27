Турция не дала согласие на участие в "шоу по Украине"

Представитель Эрдогана сделал заявление: Турция не станет поддерживать антироссийские экономиеские санкции против России.

Оценивая собственную экономическую выгоду, Турция решила не прибегать к мерам давления на россиян наряду с западными странами.

Представитель Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk разъяснил позицию Анкары по поводу вводимых против России экономических санкций:

«Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим»

Калын также добавил, что его страна не может обходиться без внешних энергетических источников и потому не станет "подключаться к санкциям".

В мае подобное заявление прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Еще ранее Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что Турция не станет участвовать в "шоу по Украине" и сохранит дружелюбные соседские отношения с Москвой.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

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