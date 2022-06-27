Северная Корея заявила о создании США "азиатской структуры НАТО"

В заявлении МИД КНДР говорится, что страна "приложит усилия для развития еще большей мощи, чтобы быть в состоянии подавить все виды враждебных действий".

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в создании в Азии такого военного альянса, как НАТО. Власти старны считают, что одна из целей США - свергнуть правительство КНДР, и это вынудило их разработать более сильную оборону.

Критика Северной Кореи прозвучала на фоне опасений, что она может готовить свое первое ядерное испытание за пять лет, а также после недавнего соглашения между президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и президентом США Джо Байденом о развертывании большего количества американского оружия, если это будет сочтено необходимым для сдерживания Севера.

«Нагло проводя совместные военные учения с Японией и Южной Кореей, Соединенные Штаты делают полноценный шаг к созданию НАТО по азиатскому типу», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи.

Речь шла о недавних военных учениях, проведенных силами США, Южной Кореи и Японии. Соединенные Штаты также провели учения с южнокорейскими силами, в которых участвовал американский авианосец, впервые за более чем четыре года.

«Это доказывает лицемерие американской риторики о «дипломатическом взаимодействии» и «диалоге без предварительных условий», и в то же время еще раз показывает, что в стремлении США свергнуть нашу систему силой нет никаких изменений», — отмечает северокорейское министерство. .

«Реальность… заставляет нас чувствовать необходимость приложить все усилия для развития еще большей мощи, чтобы быть в состоянии подавить все виды враждебных действий Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Северная Корея отказалась от своего ядерного оружия, и неоднократно предлагали официальным лицам Северной Кореи встретиться «в любое время без предварительных условий» для обсуждения этого вопроса. Северная Корея отвергла эти предложения.

Критика со стороны Северной Кореи прозвучала за день до того, как президент Южной Кореи отправился на саммит НАТО в Испанию.