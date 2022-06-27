Ракета попала в ТРЦ «Амстор» в городе Кременчуг Полтавской области

Вечером 27 июня боевая ракета попала в здание торгово-развлекательного центра в Кременчуге Полтавской области, что привело к массовому ранению и гибели людей.

Вечером понедельника торгово-развлекательный центр в населённом пункте Кременчуг Полтавской области Украины попала ракета одной из сторон, принимающей участие в боевых действиях.

Владимир Зеленский записал экстренное обращение к украинской нации, заявив, что в ходе ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге есть погибшие и множество раненых, а само место обстрела охвачено сильным пожаром.

Примечательно, что именно в этот день США объявили об утверждении окончательного пакета военной помощи Украине, приняв решение об отправке Киеву систем противовоздушной обороны средней и большой дальности защиты.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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