Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, вторая Буча, читай провокация
Минобороны России уже предупреждало, что киевский режим готовит ряд провокаций, чтобы в очередной раз дискредитировать Россию.
В Сети появились медиаматриалы о якобы ракетном ударе по тороговому центру в Кременчуге.
На видео горящий центр и массовка из полуобнаженных мужчин, которых в этом городе в таком количсетве среди белого дня просто быть не должно.
Президент Украины Зеленский, как по нотам сразу же сдела заявление.
«Ракеты попали в торговый центр в городе Кременчуг», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, во время ракетного удара в торговом центре находилось более 1000 мирных жителей.
«Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно», добавил Зеленский.
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«Опубликованные видео уже начали вызывать немало вопрос — начиная от полупустых парковок (днём-то у торгового центра), заканчивая немалым количеством мужчин (и исключительно их) в форме. Пока что всё больше напоминает провокацию накануне саммита ЕС или удар по военному объекту, где хранилось исключительно оружие и боеприпасы. О второй версии как раз и говорит большое число людей в форме», комметируют ситуацию эксперты телеграм-канала «ГлавМедиа».
Опубликовано: Тарас Медведев
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