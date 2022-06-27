Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, вторая Буча, читай провокация

Минобороны России уже предупреждало, что киевский режим готовит ряд провокаций, чтобы в очередной раз дискредитировать Россию.

В Сети появились медиаматриалы о якобы ракетном ударе по тороговому центру в Кременчуге.

На видео горящий центр и массовка из полуобнаженных мужчин, которых в этом городе в таком количсетве среди белого дня просто быть не должно.

Президент Украины Зеленский, как по нотам сразу же сдела заявление.

«Ракеты попали в торговый центр в городе Кременчуг», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во время ракетного удара в торговом центре находилось более 1000 мирных жителей.

«Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно», добавил Зеленский.