Университет Андерсона уволил профессора за сексуальную ориентацию, студенты вышли протестовать

В Университете Андерсона бывшие и нынешние студенты собрались, чтобы выразить протест по поводу увольнения профессора Миранды Барнетт. Та заявила, что лишилась работы из-за сексуальной ориентации.

Барнетт работала в Университете Андерсона на полставки. В своем аккаунте в Instagram она разместила пост о том, что ей не продлили контракт на осенний семестр из-за ее нетрадиционной ориентации.

Представитель университета отказался обсуждать работу профессора. Он заявил, что вопросы трудоустройства являются частными.

При этом университет направил в Independent Mail письмо, в котором говорится, что заведение является христианским и поддерживает традиционный взгляд баптистов Южной Каролины на брак и сексуальность в соответствии с Писанием.

Студенты создали группы в соцсетях в поддержку Миранды Барнетт и ЛГБТ в целом. Они протестовали в кампусе, размахивали плакатами.

Барнетт в 2019-2020 годах получила награду Университета Андерсона за «Превосходство в преподавании». Получателя награды выбирает студенческий и преподавательский комитет.

Организаторы протеста направили письмо администрации Университета. Они требуют прозрачности в отношении увольнения профессора и формирования Совета выпускников ЛГБТ.

Сама Барнетт сказала, что она поражена количеством студентов, друзей и незнакомых людей, которые решили выразить ей свою поддержку.