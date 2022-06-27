Сандра Баллок объяснила, почему завершает актерскую карьеру

57-летняя актриса Сандра Баллок ранее заявила, что хочет сделать перерыв в творческой деятельности. Сейчас она говорит, что делает шаг назад из индустрии развлечений.

Баллок поясняет, что не хочет подстраиваться под какое-либо расписание, кроме своего собственного. Она говорит, что устала и выгорела, что не может принимать здоровые и разумные решения.

Актриса отмечает, что ей повезло, у нее всегда была стабильная работа. И теперь ей предстоит смириться с тем, что у нее нет такой работы.

Впервые Баллок заговорила о перерыве в карьере еще в марте, когда состоялась премьера фильма «Затерянный город» с ее участием.

Тогда она сказала, что планирует уйти из центра внимания публики, чтобы проводить больше времени со своими детьми: 12-летним Луи и 10-летней Лейлой. Она сказала, что хочет оставаться с ними 24 часа 7 дней в неделю.

Журналисты спросили Сандру, что именно она собирается делать в этой время. Она ответила, что будет играть личного помощника своих детей.

Говоря о фильме «Затерянный город», Баллок отметила, что ее партнер по кино Ченнинг Татум очень много работал, чтобы играть идеально.

Актриса также заявила, что им было комфортно с Татумом, а его игра оказалась безупречной.