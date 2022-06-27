Сандра Баллок объяснила, почему завершает актерскую карьеру
57-летняя актриса Сандра Баллок ранее заявила, что хочет сделать перерыв в творческой деятельности. Сейчас она говорит, что делает шаг назад из индустрии развлечений.
Баллок поясняет, что не хочет подстраиваться под какое-либо расписание, кроме своего собственного. Она говорит, что устала и выгорела, что не может принимать здоровые и разумные решения.
Актриса отмечает, что ей повезло, у нее всегда была стабильная работа. И теперь ей предстоит смириться с тем, что у нее нет такой работы.
Впервые Баллок заговорила о перерыве в карьере еще в марте, когда состоялась премьера фильма «Затерянный город» с ее участием.
Тогда она сказала, что планирует уйти из центра внимания публики, чтобы проводить больше времени со своими детьми: 12-летним Луи и 10-летней Лейлой. Она сказала, что хочет оставаться с ними 24 часа 7 дней в неделю.
Журналисты спросили Сандру, что именно она собирается делать в этой время. Она ответила, что будет играть личного помощника своих детей.
Говоря о фильме «Затерянный город», Баллок отметила, что ее партнер по кино Ченнинг Татум очень много работал, чтобы играть идеально.
Актриса также заявила, что им было комфортно с Татумом, а его игра оказалась безупречной.
Опубликовано: Светлана Репина
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